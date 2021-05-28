Пострадавших в ДТП мать с детьми в Хабаровском крае отправили на лечение

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Травмы пострадавших при автоаварии в Ульчском районе Хабаровского края матери и троих ее несовершеннолетних детей не угрожают их жизни, пациенты могут лечиться амбулаторно, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в краевом Минздраве.

"У мамы сняли все предварительные диагнозы, диагностировали ушиб грудной клетки и позвоночника, лечение - амбулаторно. У детей - ссадины и царапины, для старшего ребенка также рекомендовано амбулаторное наблюдение, младших направили на консультацию в детскую краевую клиническую больницу. По итогу осмотра - также на амбулаторное лечение", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что первичную консультацию пострадавшим еще на месте ДТП оказал хирург теплохода "Здоровье". После этого мать с тремя ее детьми были доставлены в Хабаровск и направлены в краевую клиническую больницу №2.

В управлении ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю "Интерфаксу" уточнили, что все пострадавшие в этой аварии были пассажирами автомобиля. Самому младшему ребенку исполнилось два месяца, среднему год, старшему 8 лет.

Водитель же, не имел права управления транспортным средством. Освидетельствование показало, что он был трезв.

Как сообщалось, женщине с тремя несовершеннолетними потребовалась срочная эвакуация после ДТП. В Хабаровск ее доставил вертолет МЧС. Авария произошла поздно вечером 27 мая на дороге Селихино - Николаевск-на-Амуре в 5 км от поселка Циммермановка. Водитель легкового автомобиля Toyota Vista не справился с управлением, машина опрокинулась.