Минтруд не увидел предпосылок для введения четырехдневки в России

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министерство труда РФ пока не видит особых предпосылок для перехода на четырехдневную рабочую неделю, и оформленных инициатив на этот счет в ведомство не поступало, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

"Все, что касается четырехдневной рабочей недели, когда мне вопрос задавали, я четко сказал, что как только к нам поступит одна из инициатив, мы ее обязательно рассмотрим", - сказал Котяков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Министр отметил, что в ведомство пока не поступало оформленного и обоснованного предложения, с пояснением причин необходимости введения такого режима работы. "Мы на сегодняшний день предпосылок к этому - четких, ярко выраженных - не видим", - сказал Котяков.

Об "удаленке"

При этом в данный момент, заметил глава ведомства, активно внедряется альтернативный режим работы - удаленная занятость.

"Мы на сегодняшний день достаточно активно внедряем в нашу повседневную жизнь удаленную занятость. Удаленная занятость, именно режим фриланса и возможности работать за рамками офиса, это своего рода альтернатива", - сказал глава Минтруда.

Отвечая на уточняющий вопрос, не повлияет ли удаленный режим на сокращение зарплат, Котяков сказал: "Независимо от режима организации вашего рабочего времени, на заработную плату это влиять не должно. Мы это разъясняли в конце прошлого года, и сейчас подтверждаем".

По словам министра, должны быть четко зафиксированы правила взаимоотношений работодателя и работника: определенное время выхода на связь, время предоставления информации, предоставление своевременных отчетов.

"Это защищает работника и формирует понятные для работодателя правила. Соответственно, при выполнений всех требований и условий, которые заявляет работодатель при трудоустройстве, у работника заработная плата меняться не будет", - сказал глава Минтруда.

Заявления Медведева по поводу четырехдневки

В конце апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что со временем в трудовое законодательство России можно внести изменения, позволяющие вводить четырехдневную рабочую неделю.

По его словам, работодатели, которые захотят ввести такой режим труда, должны иметь возможность это сделать. Однако Медведев уточнил, что движение к четырехдневной рабочей неделе должно быть постепенным и основываться на экономической логике.

В феврале Медведев также поднимал тему введения четырехдневной рабочей недели, отмечая, что во время пандемии многие ушли на удаленную работу. Поэтому он говорил, что часть россиян уже трудится по четыре дня или по другому графику, а значит нужно реформировать трудовое законодательство.

В марте уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева высказалась за введение четырехдневной рабочей недели для женщин. По ее словам, россиянки испытывают большие нагрузки, совмещая работу и заботы в семье.