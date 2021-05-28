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Квартальная прибыль "Трансконтейнера" выросла на 77%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по МСФО выросла на 76,6% в годовом исчислении и составила 3,381 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 46,4%, до 30,78 млрд рублей, EBITDA - на 69,9%, до 6,586 млрд рублей.

"Трансконтейнер" - крупнейший в России оператор фитинговых платформ (эксплуатирует порядка 34 тысяч вагонов). Кроме того, компания располагает около 88 тысячами крупнотоннажных контейнеров, примерно 400 единицами автомобильной (тягачи и полуприцепы) и свыше 200 единицами погрузочной техники (по состоянию на 31 декабря 2020 года). У него есть сеть из 38 собственных и трех совместных терминалов в России, а также доли в "дочках" и СП в различных странах. Компания принадлежит группе "Дело" (70% - у Сергея Шишкарева, 30% - у "Росатома").

Трансконтейнер группа Дело Сергей Шишкарев Росатом

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