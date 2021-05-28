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Пресс-секретарь российской ЛГБТ-сети Бесцвет арестован на 10 суток

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы арестовал на десять суток пресс-секретаря "Российской ЛГБТ-сети", участника Pussy Riot Тима Бесцвета за повторное нарушение правил проведения массовой акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП). Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат Мансур Гильманов.

Решение суда будет обжаловано, добавил он.

7 октября 2020 года участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, Администрации президента и Министерства культуры в Москве. В течении нескольких дней после этого были задержаны восемь участников акции. В отношении Бесцвета тогда и составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП.

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