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Новосибирский инспектор ДПС случайно выстрелил нарушителю в голову

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Новосибирской области после того, как инспектор ДПС случайно выстрелил в нарушителя, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

По предварительным данным, в пятницу вечером на 61-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе водитель автомобиля Тoyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и попытался скрыться. Полицейские начали преследовать его, через некоторое время он остановился у придорожной гостиницы. Из машины выбежали несколько человек и попытались скрыться.

Сотрудники ДПС задержали одного из правонарушителей, а двое сбежавших вернулись и попытались помешать им. Один из нарушителей - 19-летний молодой человек - оказал активное сопротивление. Как отмечается на сайте управления СКР по Новосибирской области, инспектор несколько раз ударил мужчину, а затем взвел в боевое положение свой пистолет и во время борьбы случайно выстрелил ему в голову.

Пострадавшему на месте оказали первую помощь, приехавшая бригада врачей доставила его в больницу. Двое других правонарушителей были доставлены в отдел полиции.

Дело в отношении выстрелившего инспектора расследуется по статьям о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Новосибирская область

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