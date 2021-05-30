Поиск
AНачало в 20:15Словакия Словакия2 : 0Дания ДанияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия1 : 2Финляндия ФинляндияОконченподробнееAНачало в 16:15Швейцария Швейцария1 : 4Россия РоссияОконченподробнееBНачало в 16:15Норвегия Норвегия1 : 2США СШАОконченподробнее

Пострадавший от выстрела новосибирского инспектора ДПС находится в крайне тяжелом состоянии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Мужчина, получивший огнестрельное ранение при задержании полицейскими в Новосибирской области, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По предварительным данным, в пятницу вечером на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе водитель автомобиля Тoyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и попытался скрыться.

Полицейские начали преследовать его. Через некоторое время автомобиль свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили к патрульной машине. В это время двое из скрывшихся вернулись и попытались помешать полицейским, причем один из мужчин оказал активное сопротивление. Полицейский достал пистолет и во время борьбы с одним из нарушителей произошел непроизвольный выстрел.

Сотрудники полиции оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду врачей, которая доставила его в больницу. Двое других правонарушителей доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Россия Новосибирская область

Новости по теме

Новости

Дождь и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве в воскресенье

Лукашенко и Путин не обсуждали вопрос дополнительной помощи Белоруссии

Лукашенко и Путин не обсуждали вопрос дополнительной помощи Белоруссии

Что произошло за день: суббота, 29 мая

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Песков заявил о виде на жительство в Белоруссии у россиянки Сапеги

"Белавиа" откроет новые рейсы в российские города

МИД заявил, что россиянам не придется возвращаться из-за рубежа ради загранпаспорта

МИД заявил, что россиянам не придется возвращаться из-за рубежа ради загранпаспорта

Airfrance согласовала с Москвой план полетов в обход Белоруссии

Airfrance согласовала с Москвой план полетов в обход Белоруссии

В РФ будут штрафовать за незаконный сбор данных человека при покупках

Обвинение попросило 5 лет для чеченца за драку с росгвардейцами в Москве

В Госдуму внесли два правительственных законопроекта по алиментам

В Госдуму внесли два правительственных законопроекта по алиментам
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');