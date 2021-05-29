МИД заявил, что россиянам не придется возвращаться из-за рубежа ради загранпаспорта

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ опровергли сообщения о том, что россиянам, проживающим за рубежом, придется возвращаться в Россию для оформления загранпаспорта.

Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся в сообщении на сайте министерства в субботу, загранпаспорта за границей оформляются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, эта процедура не меняется. Появившиеся сообщения об изменении правил, отмечают в МИД, "вызваны недостаточно внимательным изучением нового административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по оформлению заграничных паспортов на территории Российской Федерации, вступающего в силу 30 мая".

"Данный документ позволяет гражданам, проживающим за рубежом и временно прибывшим на территорию Российской Федерации, обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России. При этом при наличии действительного заграничного паспорта не потребуется предварительно оформлять внутренний паспорт", - говорится в заявлении МИД РФ.

В МВД России с 30 мая обновляют регламент по предоставлению услуги по оформлению и выдаче загранпаспортов. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.