Поиск
AНачало в 20:15Словакия Словакия2 : 0Дания ДанияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия1 : 2Финляндия ФинляндияОконченподробнееAНачало в 16:15Швейцария Швейцария1 : 4Россия РоссияОконченподробнееBНачало в 16:15Норвегия Норвегия1 : 2США СШАОконченподробнее

МВД РФ подтвердило возможность получать загранпаспорта для россиян за рубежом

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Порядок выдачи загранпаспортов россиянам, находящимся за рубежом, не изменился, заявили в МВД России.

"Сообщаем, что получить документ, удостоверяющий личность граждан за пределами РФ, проживающие за рубежом россияне по-прежнему могут в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ и в иностранных государствах", - говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

В полиции пояснили, что вступающий 30 мая 2021 года в силу Административный регламент определяет порядок оказания государственной услуги на территории РФ миграционными подразделениями МВД России и не распространяется на учреждения РФ в зарубежных странах, которые также уполномочены выдавать заграничные паспорта.

Ранее в СМИ появилась информация об изменениях правил проведения отдельных административных процедур при оформлении и выдаче загранпаспортов. Согласно сообщениям, проживающим за рубежом гражданам России якобы придется для получения нового заграничного паспорта прибывать на территорию РФ.

Впоследствии данную информацию опровергла представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Появившиеся в СМИ сообщения о якобы принятых изменениях указанного порядка не соответствуют действительности и вызваны недостаточно внимательным изучением нового административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по оформлению заграничных паспортов на территории Российской Федерации, вступающего в силу 30 мая этого года", - сказала Захарова.

Она добавила, что в соответствии с ФЗ от 15.08.1996 г. №114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" гражданам России, проживающим за пределами РФ, загранпаспорта оформляются диппредставительствами и консульскими учреждениями РФ в иностранных государствах, и никаких изменений данного порядка не произошло.

В МВД России с 30 мая обновляют регламент по предоставлению услуги по оформлению и выдаче загранпаспортов. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

МВД России

Новости по теме

Новости

Лукашенко и Путин не обсуждали вопрос дополнительной помощи Белоруссии

Лукашенко и Путин не обсуждали вопрос дополнительной помощи Белоруссии

Что произошло за день: суббота, 29 мая

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Песков заявил о виде на жительство в Белоруссии у россиянки Сапеги

"Белавиа" откроет новые рейсы в российские города

МИД заявил, что россиянам не придется возвращаться из-за рубежа ради загранпаспорта

МИД заявил, что россиянам не придется возвращаться из-за рубежа ради загранпаспорта

Airfrance согласовала с Москвой план полетов в обход Белоруссии

Airfrance согласовала с Москвой план полетов в обход Белоруссии

В РФ будут штрафовать за незаконный сбор данных человека при покупках

Обвинение попросило 5 лет для чеченца за драку с росгвардейцами в Москве

В Госдуму внесли два правительственных законопроекта по алиментам

В Госдуму внесли два правительственных законопроекта по алиментам
Пандемия коронавируса

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 9 289 человек

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 9 289 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');