МВД РФ подтвердило возможность получать загранпаспорта для россиян за рубежом

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Порядок выдачи загранпаспортов россиянам, находящимся за рубежом, не изменился, заявили в МВД России.

"Сообщаем, что получить документ, удостоверяющий личность граждан за пределами РФ, проживающие за рубежом россияне по-прежнему могут в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ и в иностранных государствах", - говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

В полиции пояснили, что вступающий 30 мая 2021 года в силу Административный регламент определяет порядок оказания государственной услуги на территории РФ миграционными подразделениями МВД России и не распространяется на учреждения РФ в зарубежных странах, которые также уполномочены выдавать заграничные паспорта.

Ранее в СМИ появилась информация об изменениях правил проведения отдельных административных процедур при оформлении и выдаче загранпаспортов. Согласно сообщениям, проживающим за рубежом гражданам России якобы придется для получения нового заграничного паспорта прибывать на территорию РФ.

Впоследствии данную информацию опровергла представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Появившиеся в СМИ сообщения о якобы принятых изменениях указанного порядка не соответствуют действительности и вызваны недостаточно внимательным изучением нового административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по оформлению заграничных паспортов на территории Российской Федерации, вступающего в силу 30 мая этого года", - сказала Захарова.

Она добавила, что в соответствии с ФЗ от 15.08.1996 г. №114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" гражданам России, проживающим за пределами РФ, загранпаспорта оформляются диппредставительствами и консульскими учреждениями РФ в иностранных государствах, и никаких изменений данного порядка не произошло.

В МВД России с 30 мая обновляют регламент по предоставлению услуги по оформлению и выдаче загранпаспортов. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.