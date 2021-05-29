Лукашенко и Путин не обсуждали вопрос дополнительной помощи Белоруссии

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не просил о дополнительной экономической помощи в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вопрос так не ставился", - сказал Песков по итогам переговоров президентов России и Белоруссии в субботу.

Также Песков отметил, что лидеры России и Белоруссии не обсуждали переход двух стран к единой валюте.

"Нет, не затрагивались (вопросы - ИФ)", - сказал Песков журналистам в субботу, отвечая на соответствующий вопрос.

В целом в Кремле охарактеризовали переговоры как "насыщенные и конструктивные". Песков подчеркнул, что "это одна из встреч в сфере постоянных российско-белорусских контактов на высшем уровне".

Он также напомнил "о союзническом характере" отношений России и Белоруссии. "Это делает постоянный характер таких контактов абсолютно необходимым, придает этому должное внимание и значение", - сказал он.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в решении Александра Лукашенко остаться в Сочи с ночевкой нет ничего экстраординарного, он и раньше проводил там по несколько дней.

Ранее стало известно о решении вопроса по перечислению второго транша российского госкредита Белоруссии. Сумма в размере $500 млн поступит до конца июня.

Путин в середине сентября 2020 года в ходе встречи с Лукашенко в Сочи пообещал предоставить Белоруссии госкредит на $1,5 млрд. Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов пояснял, что речь идет о предоставлении Минску госкредита в российских рублях на $1 млрд и финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $0,5 млрд. Он также отмечал, что Белоруссия за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября.