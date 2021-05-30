Поиск
AНачало в 20:15Швеция Швеция1 : 1Словакия СловакияТретий периодBНачало в 20:15Финляндия Финляндия2 : 1Латвия ЛатвияТретий периодAНачало в 16:15Белоруссия Белоруссия0 : 6Швейцария ШвейцарияОконченподробнееBНачало в 16:15Италия Италия1 : 7Канада КанадаОконченподробнее

Что произошло за день: воскресенье, 30 мая

Стрельба в Екатеринбурге, самый большой с марта прирост случаев COVID в России, гибель раненного инспектором ДПС мужчины и предложение об алкозамках за пьяную езду

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу со своего балкона. Ранения получили девочка и росгвардеец. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое. По данным источника, стрелок - ветеран вооруженных конфликтов, злоупотреблял алкоголем на фоне стресса.

- В России за сутки выявлены максимальные с марта 9 694 случая COVID-19. Выписаны 7 386 человек, умерли 355 пациентов. В Москве коронавирус выявили еще у 3 719 человек.

- В реанимации скончался мужчина, раненный в голову новосибирским инспектором ДПС. Дело в отношении полицейского переквалицифровали по статье о причинении смерти по неосторожности.

- В Барнауле две девочки 2017 года рождения попали в больницу из-за опрокинувшегося батута. Состояние детей оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Возбуждено уголовное дело.

- Минпромторг и ГИБДД задумались об установке алкозамков за пьяную езду за счет владельцев машин. Замглавы министерства Василий Шпак сообщил, что отечественные алкозамки позволяют идентифицировать личность водителя. Инициатива может коснуться не только владельцев личных автомобилей, но также такси и каршеринга.

Новости по теме

Новости

При задержании стрелявшего в Екатеринбурге применили светошумовую гранату

Стрелявшего по прохожим мужчину задержали в Екатеринбурге

При стрельбе в Екатеринбурге ранены девочка и сотрудник Росгвардии

При стрельбе в Екатеринбурге ранены девочка и сотрудник Росгвардии

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу с балкона

Девятнадцать заключенных смоленской колонии объявили голодовку

Минпромторг и ГИБДД задумались об установке алкозамков за пьяную езду

Минпромторг и ГИБДД задумались об установке алкозамков за пьяную езду

Случайно раненный полицейским мужчина умер в Новосибирской области

Резюме с ошибками отклоняет каждый второй российский работодатель

Резюме с ошибками отклоняет каждый второй российский работодатель
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлены максимальные с марта 9,7 тыс. случаев COVID

В России за сутки выявлены максимальные с марта 9,7 тыс. случаев COVID

Дождь и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве в воскресенье

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');