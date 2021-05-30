Что произошло за день: воскресенье, 30 мая

Стрельба в Екатеринбурге, самый большой с марта прирост случаев COVID в России, гибель раненного инспектором ДПС мужчины и предложение об алкозамках за пьяную езду

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу со своего балкона. Ранения получили девочка и росгвардеец. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое. По данным источника, стрелок - ветеран вооруженных конфликтов, злоупотреблял алкоголем на фоне стресса.

- В России за сутки выявлены максимальные с марта 9 694 случая COVID-19. Выписаны 7 386 человек, умерли 355 пациентов. В Москве коронавирус выявили еще у 3 719 человек.

- В реанимации скончался мужчина, раненный в голову новосибирским инспектором ДПС. Дело в отношении полицейского переквалицифровали по статье о причинении смерти по неосторожности.

- В Барнауле две девочки 2017 года рождения попали в больницу из-за опрокинувшегося батута. Состояние детей оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Возбуждено уголовное дело.

- Минпромторг и ГИБДД задумались об установке алкозамков за пьяную езду за счет владельцев машин. Замглавы министерства Василий Шпак сообщил, что отечественные алкозамки позволяют идентифицировать личность водителя. Инициатива может коснуться не только владельцев личных автомобилей, но также такси и каршеринга.