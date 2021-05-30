Девятнадцать заключенных смоленской колонии объявили голодовку

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Более десяти заключенных исправительной колонии №3 УФСИН Смоленской области объявили голодовку, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального УФСИН.

"Поступило 19 заявлений об отказе в приеме пищи от осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений (терроризм, убийства, разбой и т.д.), содержащихся в запираемых помещениях. Трое из них в демонстративно-шантажной форме совершили акты аутоагрессии (...) Свои противоправные действия осужденные объясняют нежеланием соблюдать режимные требования", - говорится в сообщении.

Как заявляют в УФСИН, от медицинской помощи осужденные отказались, госпитализация никому из них не требуется. Учреждение функционирует в штатном режиме.

По данному факту УФСИН России по Смоленской области проводит служебную проверку.