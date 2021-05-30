Володин заявил о навязывании Штатам конфронтационной риторики со стороны ЕС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Призывы к ужесточению санкционного давления на Россию со стороны Европарламента - это попытка вынести противостояние между Москвой и Вашингтоном на первый план перед встречей президентов России и США, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон - с расчетом самим набрать политические очки, потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов", - написал Володин в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он считает, что такая позиция Брюсселя - "безответственная", поскольку мир в Европе зависит от диалога Москвы и Вашингтона. "Пытаясь сорвать возможные российско-американские договоренности, европейцы рубят сук, на котором сидят. Забывают, что от отношений России и США во многом зависит мир и благополучие на европейском континенте", - написал Володин.

Ранее сообщалось, что спикер Европейского парламента Давид Сассоли призвал ужесточить антироссийские санкции.

Володин также добавил, что ознакомился с проектом заявления Европарламента, который предлагается принять 15 июня - накануне встречи Путина и Байдена. Спикер Госдумы считает, что "оно точно не в защиту прав человека и демократии". "Жалкая попытка напомнить о себе, вклиниться в диалог", - полагает Володин.

"К чему же призывает Европарламент? Предлагает меры для снижения напряженности? Нет. Все свелось к уже набившим оскомину тезисам о "враждебных действиях" со стороны России и необходимости ужесточить санкции в отношении Москвы и Китая", - считает спикер Думы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на проект совместного заявления саммита Евросоюз-США, что ЕС предлагает Штатам объединить усилия в противодействии России.

Саммит ЕС - США запланирован на 15 июня в Брюсселе, за ним должна последовать встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.