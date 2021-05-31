В России 31 мая начинается основной период сдачи ЕГЭ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Основной период сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) начинается в России для выпускников 11-х классов. 31 мая пройдут экзамены по географии, химии и литературе, сообщает Рособрнадзор.

По подсчетам ведомства, 31 мая ЕГЭ по трем предметам будут суммарно сдавать около 184 тысяч выпускников. Для проведения экзаменов будет задействовано более 3,7 тысячи экзаменационных пунктов, в том числе 131 на дому и четыре в медицинских учреждениях.

В пресс-службе сообщили, что заявки на сдачу ЕГЭ по географии подали около 20 тысяч человек, в том числе около 18 тысяч выпускников текущего года. Экзаменационная работа состоит из 27 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут).

ЕГЭ по литературе планируют сдавать почти 60 тысяч человек, из них выпускников текущего года около 48 тысяч. Экзаменационная работа включает 17 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Заявки на участие в ЕГЭ по химии подали около 104 тысяч человек. Работа по химии состоит из 35 заданий, на ее выполнение дается 3,5 часа (210 минут).

"Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня", - заверили в пресс-службе.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что в целом сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 724 тыс. человек, из них почти 630 тысяч - выпускники текущего года.

Наиболее многочисленным по количеству участников будет обязательный госэкзамен по русскому языку, он пройдет 3 и 4 июня, остальные предметы выпускники сдают по выбору. Завершится основной период ЕГЭ 25 июня, с 27 июня по 2 июля - резервные дни для сдачи предметов.

В 2021 году по решению Минпросвещения и Рособрнадзора ЕГЭ сдают только выпускники, планирующие поступление в вузы.

В Рособрнадзоре также заявили, что ЕГЭ пройдет с соблюдением всех рекомендованных Роспотребнадзором мер эпидемиологической безопасности, но ни участники, ни организаторы не обязаны вакцинироваться от COVID-19.

Помимо этого, после стрельбы в гимназии в Казани, произошедшей 11 мая, во всех пунктах сдачи ЕГЭ будут усилены меры безопасности.