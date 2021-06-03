Одиннадцатиклассники 3 и 4 июня сдадут ЕГЭ по русскому языку

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Почти 680 тыс. выпускников школ 3 и 4 июня сдадут обязательный ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен из всех и его результаты необходимы для получения аттестата и поступления в вузы на любое направление, сообщает в четверг Рособрнадзор.

"3 и 4 июня основной период ЕГЭ-2021 продолжит экзамен по русскому языку. Это самый массовый экзамен, в этом году его сдают около 680 тысяч человек, в том числе порядка 626 тысяч выпускников текущего года", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пресс-службе уточнили, что экзамен разделен на два дня из-за эпидемиологической обстановки, чтобы избежать массового скопления участников в экзаменационных пунктах.

"Продолжительность ЕГЭ по русскому языку - 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий", - сообщили в пресс-службе.

Участники экзамена, сдающие его 3 июня, получат свои результаты не позднее 22 июня, сдающие 4 июня - не позднее 23 июня.

В Рособрнадзоре сказали, что от результатов ЕГЭ по русскому языку зависит получение аттестатов за 11 класс выпускниками, которые планируют поступать в вуз и не проходили государственную итоговую аттестацию в формате государственного выпускного экзамена. Для получения аттестата им нужно набрать не меньше 24 баллов на ЕГЭ по русскому языку, для аттестата с отличием - не меньше 70 баллов за русский язык и получить результат не ниже удовлетворительного по всем другим сдаваемым предметам ЕГЭ. Помимо этого результаты Единого Государственного Экзамена по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано более 724 тыс. человек. В этом году ЕГЭ сдают только выпускники, планирующие поступать в вузы. Обязательным для всех является экзамен по русскому языку, остальные предметы одиннадцатиклассники сдают по выбору.