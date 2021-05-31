За сутки в России выявили более 8,4 тыс. случаев коронавируса

Фото: Вадим Скрябин/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Еще 8475 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб. Без клинических проявлений выявлено 1 122 эпизода.

Накануне в РФ было выявлено 9 694 новых случая заражения коронавирусом, и это максимум с 19 марта. Вместе с тем эпидемиологи заявляют, что суточные колебания являются нормальными в период стабилизации, в котором находится сейчас Россия.

Скончались за сутки в стране 339 человек, общее число жертв COVID-19 выросло до 121 501.

Поправились и выписаны 4,68 млн пациентов, в том числе 6 715 за сутки.

Новые эпизоды выявлялись в 83 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 2 614. В Петербурге 822 случая, в Московской области - 752.

Российская столица за весь период распространения коронавируса лидирует по уровню суточного прироста, наименьшие показатели за сутки зарегистрированы в Еврейской АО - один, в Магаданской области - четыре. Ни одного заболевшего за сутки не выявлено в Ненецком и Чукотском АО.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5,071 млн случаев коронавирусной инфекции.