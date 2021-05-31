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Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась почти на 30%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Более 2,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это число почти на 30% меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 2614 больных COVID-19. В воскресенье, 30 мая, сообщалось о 3719 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась на 1105 случаев, что составляет почти 30%.

За сутки коронавирус привел к смерти 55 человек. С начала пандемии скончались 20 115 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 1877 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 062 465 человек.

Накануне сообщалось о 2547 выписанных и 59 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 31 мая составляет 1 179 970.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

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Хроника 09 января 2020 года – 31 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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