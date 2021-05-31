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В запертой квартире в Подмосковье нашли тела 2 детей и 2 взрослых

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Тела двух детей и двоих взрослых найдены в подмосковном городе Щелково в запертой изнутри квартире, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила представитель областного главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"30 мая в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в Щелково тел четырех человек: 40-летней женщины, двоих детей (17 и 11 лет) с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений", - сказала Врадий в понедельник журналистам.

Она отметила, что по факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Квартира, в которой обнаружены тела, находится на десятом этаже, металлическая входная дверь была закрыта изнутри, окна были приоткрыты. "С места происшествия изъяты мобильные телефоны и иные гаджеты погибших, а также пустая бутылка из-под уксусной кислоты, обнаруженная вблизи тела мужчины", - сказала Врадий.

По ее словам, следователем назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, "планируется назначение посмертной психолого-психиатрической" экспертизы.

Следователи также собирают характеризующий семью материал, допрашивают родственников. "Устанавливаются обстоятельства, а также причины и условия, приведшие к совершению преступления", - добавила представитель СК.

Ольга Врадий СКР Подмосковье Щелково

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