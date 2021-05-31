Погибшая семья из подмосковного Щелково приехала в РФ из Таджикистана

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Семья из четырех человек, тела которых были обнаружены в подмосковном Щелково в минувшее воскресенье - мигранты из Таджикистана, переехавшие в Россию 10 лет назад и получившие гражданство РФ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, семейная пара и две несовершеннолетние девочки в 2010 году переехали из Таджикистана в Волгоградскую область, получили там российские паспорта, а спустя пять лет обосновались в Москве. В феврале этого года они приобрели в ипотеку трехкомнатную квартиру в Щелково.

"Глава семейства был сотрудником службы безопасности одной из телекоммуникационных компаний в Москве, жена не работала, а дочки учились в щелковской школе", - отметил собеседник агентства.

По предварительной версии, глава семейства убил жену и двух своих детей, а затем покончил с собой.

Ранее в московском областном главке СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения в квартире в Щелково тел четырех человек - 40-летней женщины, двух детей (девушки 17 лет и девочки 11 лет) с множественными колото-резаными ранениями, а также 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений.

Со своей стороны, прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по пунктам "а, в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), сообщила "Интерфаксу" представитель региональной прокуратуры Наталия Григорьева.