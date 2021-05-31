Поиск

Минобороны РФ создаст заказчика в сфере искусственного интеллекта

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ планирует к 1 декабря сформировать новое управление, которое займется формированием заказа в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для оборонных целей. Об этом сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии России Михаил Осыко.

"Минобороны приняло решение о создании заказывающего управления по искусственному интеллекту с функциями и задачами, аналогичными управлению перспективных межвидовых решений, со своим бюджетом. И насколько есть информация, все эти штатные и организационные мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года", - сказал он в понедельник на форуме "Интеллект машин и механизмов".

"Соответственно со следующего года в Минобороны начнет функционировать отдельный заказчик по тематике искусственного интеллекта", - добавил Осыко.

В скором времени требования ИИ для военных целей должны быть стандартизированы.

"Я думаю, что в самом скором времени мы столкнемся с новым понятием "военный искусственный интеллект", как это было с роботами. Росстандарт активно подключится к отработке требований по военному искусственному интеллекту", - отметил член коллегии ВПК.

По информации Осыко, Минобороны с июля начнет формировать бюджет следующего года, в том числе, выделять средства на нужды нового заказывающего управления.

"В принципе все решения приняты, и Минобороны как основной заказчик силовых структур будет хорошим драйвером в этом процессе (развития ИИ) с точки зрения практического применения", - заключил Осыко.

Минобороны РФ

Новости

Шойгу объявил о снятии водной блокады Крыма

Кремль заявил, что Путину известно о сверхдоходах металлургов

Кремль заявил, что Путину известно о сверхдоходах металлургов

От пьяницы, ранившего в Екатеринбурге девочку и росгвардейца, ушла жена

От пьяницы, ранившего в Екатеринбурге девочку и росгвардейца, ушла жена

Раненную при стрельбе в Екатеринбурге девочку ввели в медикаментозный сон

Пандемия коронавируса

За сутки в России выявили более 8,4 тыс. случаев коронавируса

За сутки в России выявили более 8,4 тыс. случаев коронавируса

AliExpress Россия откроет 2 тыс. пунктов выдачи заказов в сети "Почты России"

В запертой квартире в Подмосковье нашли тела 2 детей и 2 взрослых

ФАС будет использовать искусственный интеллект для поиска картелей

Издание NEWSru.com объявило о своем закрытии

Издание NEWSru.com объявило о своем закрытии

Разработаны новые правила проезда по платным дорогам

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');