Минобороны РФ создаст заказчика в сфере искусственного интеллекта

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ планирует к 1 декабря сформировать новое управление, которое займется формированием заказа в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для оборонных целей. Об этом сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии России Михаил Осыко.

"Минобороны приняло решение о создании заказывающего управления по искусственному интеллекту с функциями и задачами, аналогичными управлению перспективных межвидовых решений, со своим бюджетом. И насколько есть информация, все эти штатные и организационные мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года", - сказал он в понедельник на форуме "Интеллект машин и механизмов".

"Соответственно со следующего года в Минобороны начнет функционировать отдельный заказчик по тематике искусственного интеллекта", - добавил Осыко.

В скором времени требования ИИ для военных целей должны быть стандартизированы.

"Я думаю, что в самом скором времени мы столкнемся с новым понятием "военный искусственный интеллект", как это было с роботами. Росстандарт активно подключится к отработке требований по военному искусственному интеллекту", - отметил член коллегии ВПК.

По информации Осыко, Минобороны с июля начнет формировать бюджет следующего года, в том числе, выделять средства на нужды нового заказывающего управления.

"В принципе все решения приняты, и Минобороны как основной заказчик силовых структур будет хорошим драйвером в этом процессе (развития ИИ) с точки зрения практического применения", - заключил Осыко.