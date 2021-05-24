Прокурор в Петербурге попросил суд запретить два видео Dolce&Gabbana

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Прокурор в Петербурге обратился в суд с иском о запрете в РФ двух видеозаписей в инстаграм-аккаунте дома моды Dolce&Gabbanа, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Ранее сообщалось, что требования прокурора связаны с одной видеозаписью, обнаруженной прокурором в инстаграме. По мнению представителя надзорного ведомства, в этой публикации отрицаются семейные ценности и пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения.

Соответствующий иск зарегистрирован в Октябрьском районном суде северной столицы. Он оставлен без движения до 7 июня, поскольку прокурор не предоставил документы, на которых основаны исковые требования - копии материалов проверки. Кроме того, заявление прокурора не содержит информации об административном ответчике, а доказательств невозможности определения административного ответчика суду не предоставлено.

По данным пресс-службы, проверка проведена по обращению депутата Государственной думы Михаила Романова в интересах гражданина РФ, имя которого не называется.

Суды северной столицы с января рассматривают иски прокуроров о блокировке ссылок с аниме. Ранее вынесены решения о блокировке интернет-адресов с популярными японскими мультфильмами "Тетрадь смерти", "Инуясики", "Токийский гуль", "Эльфийская песня", "Ложные выводы", "Игра Дарвина", "Сладкая жизнь", "Аки и Сора" и др. Опираясь на заключения экспертов, судьи приходят к выводам, что эти видеоролики демонстрируют насилие, размывают гендерные роли, стирают границы между добром и злом, негативно влияют на психику несовершеннолетних зрителей и склоняют их к суициду, а также угрожают национальной безопасности РФ.