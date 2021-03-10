Суд Петербурга запретил еще несколько ссылок с японскими аниме

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга признал запрещенными в РФ ряд ссылок с японскими анимационными фильмами, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

Потенциально вредный для несовершеннолетних контент был размещен на порталах yummyanime.club и jut.su. Запрещенными к распространению признаны ссылки на этих порталах с мультфильмами "Загадка дьявола", "Класс убийц" и "Токийский гуль", следует из сообщения.

Суды северной столицы с января рассматривают иски прокуроров о блокировке ссылок с аниме. Ранее вынесены решения о блокировке интернет-адресов с популярными японскими мультфильмами "Тетрадь смерти", "Инуясики", "Токийский гуль", "Эльфийская песня", "Ложные выводы", "Игра Дарвина", "Сладкая жизнь", "Аки и Сора", "Межвидовые рецензенты" и др. Часть решений уже вступили в силу.

Так, например, Колпинский районный суд Петербурга пришел к выводу о необходимости заблокировать доступ к аниме "Токийский гуль" в связи с тем, что его просмотр может побуждать к действиям, представляющим опасность для жизни и здоровья зрителей и их окружения. В мультфильме оправдывается противоправное поведение, обосновывается допустимость насилия и жестокости. При этом зайти на портал и посмотреть видео, как отметил суд, могут все желающие без ограничений и предупреждений, в том числе дети.

"Исходя из внутреннего убеждения, принципов формальной логики, (суд - ИФ) однозначно оценивает размещенные на нем (на портале с аниме - ИФ) видеозаписи как угрожающие национальной безопасности", - говорилось в опубликованном решении суда о блокировке ссылки с мультфильмом "Токийский гуль".

К рассмотрению исков были привлечены эксперты. По их заключению, просмотренные ими анимационные фильмы демонстрируют насилие, размывание гендерных ролей, стирают границы между добром и злом, негативно влияют на психику несовершеннолетних зрителей и склоняют их к суициду.