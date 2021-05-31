Что произошло за день: понедельник, 31 мая

Новые правила получения шенгена, сверхдоходы металлургов и погибшая семья в Подмосковье

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд руб. сверхдоходов. Первый вице-премьер пояснил, что речь идет о доходах, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов. Его слова вызвали резкую реакцию металлургов: владелец НЛМК Владимир Лисин заявил, что планы новых изъятий игнорируют рост налоговых отчислений и инвестиций ведущих компаний сектора. В Кремле сообщили, что Владимиру Путину известно о сверхдоходах металлургов, власти ищут решение вместе с бизнесом. Российские металлурги во вторник, 1 июня, соберутся на совещании у министра промышленности Дениса Мантурова.

- Совет ЕС ужесточил правила получения шенгенских виз. Это делается, чтобы улучшить контроль за миграцией и безопасностью стран. Теперь в том числе перед выдачей визы будет проводиться расширенная проверка биографии заявителя в соответствующих базах данных по вопросам безопасности и миграции.

- Лавров заявил, что РФ готовит решения в ответ на возможное отключение от SWIFT. По словам министра, "Евросоюз, да и Запад в целом, не раз доказывал в конкретных делах, что партнер он ненадежный".

- ФБК назвал имя экс-сотрудника, "слившего" базу сторонников Навального. В Фонде, который признан в РФ иностранным агентом, заявили, что Федор Горожанко до увольнения занимался почтовыми рассылками и имел доступ к секретному API-ключу.

- За сутки в России выявили более 8,4 тыс. случаев коронавируса. В Москве суточный прирост составил 2614.

- ЦБ ввел для банков минимальный лимит для переводов через Систему быстрых платежей. Этот лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через СБП, не может быть ниже 150 тысяч рублей в день.

- В запертой квартире в Подмосковье нашли тела двух взрослых, подростка и ребенка. По данным источника, семья 10 лет назад приехала в РФ из Таджикистана. По предварительной версии, глава семейства убил жену и двух своих детей, а затем покончил с собой.