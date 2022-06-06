Минцифры по предложению ФСБ создаст базу IMEI-кодов мобильных телефонов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ФСБ рекомендовала Минцифры создать единую базу кодов IMEI и подготовить нормативно-правовые акты для ее внедрения, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника в правительстве.

В Минцифры изданию подтвердили, что получили такую рекомендацию, и добавили, что ее поддерживают и готовят дальнейшие шаги.

По словам источников газеты, ФСБ эта база нужна, чтобы "повысить эффективность проведения оперативно-разыскных мероприятий" и "пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов".

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты сказали, что телефоны, чьи IMEI-коды не попали в общую базу, можно отключать от сетей, даже если у них нет системной возможности удаленного управления.

Идею регистрации телефонов по IMEI в России обсуждали с 2010 годов для борьбы с воровством гаджетов и их незаконным импортом.

Идея блокировать ворованные телефоны по IMEI потеряла актуальность, так как современные гаджеты на iOS и Android можно блокировать через интернет, сказал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, уточнив, что таких средств защиты нет у кнопочных аппаратов. Он считает, что ФСБ база нужна "чтобы четко ассоциировать телефон и сим-карту с его владельцем: как бы ни старалось правительство, сим-карты до сих пор можно приобрести с рук без паспорта".

В Совете Федерации в 2019–2020 годах обсуждали законопроект, предполагающий платную регистрацию телефонов импортерами или гражданами, купившими устройства за рубежом. Предполагалось, что базу IMEI будет вести Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС).

Институт продолжает исследования в области IMEI-кодов "в инициативном порядке", сообщил изданию заместитель гендиректора ЦНИИС по науке Алексей Захаров. По его словам, проведенный в 2019 году пилотный проект показал, что можно реализовать систему, при которой телефоны, чьи IMEI-коды не включены в базу, не получали бы доступа к сетям: "Тестировались отечественные программные продукты и разработка ЦНИИС на основе базы данных перенесенных номеров, так что все готово для работы в условиях санкций".