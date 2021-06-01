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Подростка завалило бревнами на лесопилке в Красноярском крае

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Красноярском крае 13-летний подросток погиб на территории лесоперерабатывающего предприятия в поселке Мелькомбинат в Канске, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вечером в понедельник компания из пяти подростков через незапертую калитку прошла на территорию предприятия. Подростки забрались на штабель из бревен высотой около пяти метров. При спуске вниз бревна покатились, и одного мальчика задавило насмерть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры края.

Красноярский край

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