Суд Екатеринбурга вынес приговор опекунам, избившим до смерти ребенка

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Суд в Екатеринбурге во вторник вынес обвинительный приговор супругам по делу о смерти опекаемого ими семилетнего мальчика, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил женщине-опекуну девять лет лишения свободы в колонии общего режима, ее супругу - девять лет и десять месяцев колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и шесть месяцев, говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2018 года муж с женой несколько раз ударили ребенка, от полученных травм он скончался. Поводом стали личная неприязнь и непослушание мальчика, уточняет пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Суд признал их виновными по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего группой лиц, повлекшее по неосторожности его смерть).