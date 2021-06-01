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Дума разрешит менять купюры на сумму до 40 тысяч рублей без предъявления паспорта

Дума разрешит менять купюры на сумму до 40 тысяч рублей без предъявления паспорта
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки о праве финансовых организаций не проводить идентификацию граждан, если они хотят обменять или заменить банкноты на сумму до 40 тысяч рублей.

Законопроект № 1105089-7 в феврале внесла в палату группа депутатов и сенаторов во главе с преседателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Это поправки в закон о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма.

Из поправок следует, что при обмене банкнот различных достоинств и замене поврежденных банкнот на сумму не более 40 тысяч рублей спрашивать паспорт или другой документ, идентифицирующий личность, у клиента не нужно. При проведении таких операций на сумму от 40 до 100 тысяч рублей предусмотрена упрощенная идентификация клиента.

Если у сотрудника финансовой организации возникнут подозрения в связи с предложенной операцией, он все равно сможет потребовать паспорт у клиента, следует из законопроекта.

Сейчас работающие с деньгами организации - банки, ломбарды, страховые организации - обязаны до приема денег идентифицировать клиента. Идентификация не проводится, если сумма операции не превышает 15 тысяч рублей; если физическое лицо покупает или продает иностранную валюту на сумму до 40 тысяч рублей; при покупке гражданином ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму до 40 тысяч рублей, а в случае расчета по карте - на сумму до 200 тысяч рублей.

Госдума Анатолий Аксаков

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