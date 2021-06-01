Лавров заявил о готовности РФ обсуждать с НАТО деэскалацию на линии соприкосновения

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия готова обсуждать с НАТО деэскалацию на линии соприкосновения с альянсом, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Еще раз подчеркну: задачи военной деэскалации на линии соприкосновения, возвращение к тем принципам, под которыми подписались на высшем уровне члены НАТО и Российская Федерация, - мы готовы это обсуждать всегда, повторю еще раз: наши конкретные предложения находятся на рассмотрении в Брюсселе", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Москве.

По словам министра, "мы очень рассчитываем, что двух лет было достаточно для того, чтобы их осознать". "Там совсем не сложные вещи записаны", - добавил он.

"Согласие на наши предложения реально на практике обеспечит небольшую, но все-таки конкретную деэскалацию обстановки", - отметил Лавров.