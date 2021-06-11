Саммит НАТО пересмотрит стратегию альянса

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Предстоящий 14 июня в Брюсселе саммит НАТО положит начало работе над новой стратегической концепцией альянса, говорится в материалах к встрече в верхах.

"Нынешняя стратегическая концепция НАТО была согласована в 2010 году и хорошо послужила НАТО. Тем не менее, за последнее десятилетие мир коренным образом изменился. Именно поэтому пришло время адаптировать НАТО к все более конкурентной и непредсказуемой обстановке в области безопасности", - отмечается в документах.

На встрече в верхах лидеры стран НАТО обратятся к генеральному секретарю с официальной просьбой руководить процессом разработки следующей стратегической концепции альянса.

"Она будет учитывать значительную военную и политическую адаптацию НАТО с 2014 года и признает новые реалии. Концепция также предоставит возможность подтвердить приверженность общим ценностям и наметить общий курс на будущее", - сообщается в материалах.

В них говорится, что лидеры стран НАТО проводят встречу в Брюсселе в решающий момент для Североатлантического союза и для коллективной безопасности.

"В эпоху геополитической конкуренции союзники активизируют свою деятельность в ответ на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. К ним относятся модель агрессивного поведения России; терроризм; кибернападения и разрушительные технологии; подъем Китая; и последствия изменения климата для безопасности", - отмечается в документах.

"Ни одна страна или континент не могут справиться с этими вызовами в одиночку. В более непредсказуемом и конкурентном мире трансатлантическое единство и солидарность жизненно важны для обеспечения обороны и безопасности союзников по НАТО, - говорится в материалах. - Сейчас появилась уникальная возможность укрепить связь между Европой и Северной Америкой и подготовить НАТО к будущему. Вот почему инициатива "НАТО-2030", направленная на продолжение адаптации Североатлантического союза, занимает центральное место на встрече в верхах".

"В рамках "НАТО-2030" союзники будут стремиться к углублению политических консультаций, укреплению сдерживания и обороны, а также к повышению устойчивости. Кроме того, они примут меры, чтобы усилить технологическое преимущество НАТО, поддержать основанный на правилах международный порядок, активизировать подготовку партнеров, бороться с изменением климата, положить начало процессу разработки следующей стратегической концепции и инвестировать в будущее Североатлантического союза", - отмечается в материалах к саммиту.

"В том, что касается поддержания основанного на правилах международного порядка, такие страны как Россия и Китай, не разделяют ценности Североатлантического союза. Эти страны находятся на переднем крае противодействия этому порядку", - подчеркивается в документах.

В них отмечается, что для того, чтобы "оставаться успешной и обеспечивать оборону и безопасность евроатлантического региона, НАТО должна играть более активную роль в сохранении и формировании основанного на правилах международного порядка в важных для безопасности союзников областях".

"В рамках "НАТО-2030" союзники также примут решения об углублении отношений НАТО со странами-единомышленницами и международными организациями, ближними и дальними, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщается в материалах.