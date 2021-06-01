Суд в Москве отложил на 18 июня рассмотрение 5 дел в отношении Google

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы во вторник не смог рассмотреть пять административных материалов в отношении компании Google, отложив заседания до середины июня.

"Судебные заседания по административным делам в отношении Googl LLC отложены на 18 июня, представителю Googl LLC предоставлено время для ознакомления с материалами дела", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Ранее Роскомнадзор передал в московский суд в отношении Google пять очередных протоколов об административном правонарушении по ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

Компании грозят штрафы до 24 млн рублей.

С начала года компания уже получила штрафов на 9,5 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента и недостаточную фильтрацию поисковой выдачи такой контента.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.