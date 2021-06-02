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Матвиенко сочла обязательную COVID-вакцинацию грубым нарушением закона

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Обязательной вакцинации россиян от коронавируса не будет, заявила Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Хочу подтвердить, и все мы сторонники того, о чем говорил Владимир Владимирович Путин, - никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют", - сказала Матвиенко на заседании верхней палаты в среду.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам высказался против принудительной вакцинации от коронавируса.

"Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость", - сказал Путин.

Он обратился к гражданам страны: "Пожалуйста, подумайте как следует, имейте в виду, что российская вакцина уже миллионного применения, она самая надежная сегодня и самая безопасная".

Валентина Матвиенко коронавирус

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