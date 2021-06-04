Четыре уголовных дела возбудили в Якутии по фактам лесных пожаров

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Четыре уголовных дела возбуждено по фактам лесных пожаров на территории Якутии, сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

Так, в Усть-Майском районе дело возбуждено по ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем) после уничтожения лесных насаждений площадью 450 гектаров. Ущерб составил более 165 тыс. рублей.

В Сунтарском районе расследуют дело по факту уничтожения лесных насаждений площадью более 301 гектаров в местности "Бэрэ", расположенного в 4 км от села Тюбяй. Здесь ущерб по составил более 250 тыс. рублей.

Также уголовные дела возбуждены также в Томпонском и Нюрбинском районах (местность Мултуку Октябрьского наслега).

Ведомство отмечает, что всего с начала пожароопасного сезона на территории Якутии зарегистрировано порядка 120 природных пожаров. Причинами их возникновения, в том числе, явилось неосторожное обращение с огнем при курении, разведение костров, проведение несанкционированных сельскохозяйственных палов.

С 11 мая пожароопасный сезон установлен в лесах Якутии.

Как сообщалось, в 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.