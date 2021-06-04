В РСТ призвали предприятия отправлять перенесших COVID сотрудников в санатории

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Туристская отрасль стала самой пострадавшей от пандемии коронавируса в России, поддержать ее могут предприятия всех отраслей экономики отправкой своих переболевших коронавирусом сотрудников на реабилитацию в санатории, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Именно в нашей отрасли самые большие потери, она официально признана одной из самых пострадавших от пандемии. У нас все три вида туризма - выездной, внутренний и въездной - несут колоссальные убытки", - отметил Игнатьев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

Отвечая на вопрос, как могли бы помочь восстановлению туриндустрии другие отрасли экономики, он призвал руководителей предприятий всех сфер бизнеса отправлять своих сотрудников в санатории, чтобы укрепить их здоровье после COVID-19 и напомнил о действующей налоговой льготе для таких компаний.

"Ведущие здравницы страны разработали высокоэффективные программы постковидной реабилитации и успешно применяют их на практике. И все предприятия, которым небезразлична судьба работников, переболевших коронавирусом, могут отправлять их на такую реабилитацию. Тем более, что еще в 2018 году в Налоговый кодекс были внесены изменения, позволяющие предприятиям финансировать поездки на отдых и лечение внутри страны работников и членов их семей из расчета до 50 тыс. рублей на человека в пределах 6% от фонда оплаты труда с отнесением этих расходов на затраты, то есть на счет себестоимости продукции", - сказал президент РСТ.

Как подчеркнул Игнатьев, очень важно, что эта льгота распространяется только на пакетные туры, то есть отправлять сотрудников в санатории за счет предприятий необходимо через турфирмы. Таким образом будут достигнуты сразу три цели - у турфирм будут клиенты, санаториям гарантируется загрузка и укрепится здоровье россиян.

"А законодателям и экономическому блоку правительства самое время подумать об увеличении норматива 6% от фонда оплаты труда хотя бы до 10%, чтобы закон начал работать", - резюмировал президент РСТ.