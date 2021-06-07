Поиск

Суд продлил на полгода Соболь запрет выходить из дома по вечерам

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы продлил на полгода срок меры пресечения в виде запрета определенных действий юристу ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве.

Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в понедельник. "Уголовное дело передано в Преображенский районный суд - рассмотрение там начнется заново, с предварительного слушания", - добавил адвокат.

7 апреля Мосгорсуд смягчил Соболь меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Согласно решению суда, ей запрещено покидать место проживания с 8 вечера до 6 утра.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

По делу проходят 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник ФБК (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента) Николай Ляскин и другие.

Тверской суд Москва Любовь Соболь Владимир Воронин ФБК

Новости по теме

Новости

Московские таксисты получат цифровые ID с 1 августа

Московские таксисты получат цифровые ID с 1 августа

Цены на заправках Москвы ускорили рост и достигли 50,27 руб. за литр Аи-95

Цены на заправках Москвы ускорили рост и достигли 50,27 руб. за литр Аи-95
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Экс-полицейские из "дела Голунова" обжаловали приговор

Экс-полицейские из "дела Голунова" обжаловали приговор
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в Москве впервые с 1 июня превысил 3 тыс. случаев

МЧС сообщило о грозе в Москве в ближайшие часы

Сотрудника подмосковного СИЗО задержали по делу о разглашении гостайны

Расписание поездов на МЦД-2 изменится в июне

Пассажир упал на рельсы на станции метро "Красные ворота" в Москве

Тетю Дмитрия Гудкова отпустили без меры пресечения

Собянин спрогнозировал разрешение массовых мероприятий к осени

Собянин спрогнозировал разрешение массовых мероприятий к осени
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');