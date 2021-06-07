Суд продлил на полгода Соболь запрет выходить из дома по вечерам

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы продлил на полгода срок меры пресечения в виде запрета определенных действий юристу ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве.

Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в понедельник. "Уголовное дело передано в Преображенский районный суд - рассмотрение там начнется заново, с предварительного слушания", - добавил адвокат.

7 апреля Мосгорсуд смягчил Соболь меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Согласно решению суда, ей запрещено покидать место проживания с 8 вечера до 6 утра.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

По делу проходят 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник ФБК (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента) Николай Ляскин и другие.