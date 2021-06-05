Суд арестовал обокравших ветерана войны в Москве

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы отправил под арест подозреваемых в мошенничестве на 400 тыс. рублей в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

"Сегодня суд с учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры избрал в отношении мужчин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Ранее сообщалось, что мошенники в Москве украли 400 тыс. рублей у 96-летнего ветерана Великой Отечественной Войны Василия Пронина.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Злоумышленник позвонил на домашний телефон ветерана и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Пронина снять с личного банковского счета 400 тыс. рублей и передать их третьему лицу.

Представитель МВД пояснила, что преступник сказал пенсионеру, что деньги якобы необходимы для задержания с поличным мошенника. Как подчеркнула Волк, расследование взято на контроль руководством ГУ МВД России по Москве.

Накануне оба мошенника были задержаны.

Со своей стороны, Нефедова сказала журналистам, что надзорное ведомство контролирует расследование возбужденного уголовного дела. Также доследственную проверку проводит и столичное управление Следственного комитета.

Пронин был одним из приглашенных ветеранов на параде в честь Дня Победы в 2021 году. По данным СМИ, он находился на Красной площади рядом с президентом России Владимиром Путиным во время парада Победы. Глава государства помог ветерану накинуть куртку.

Василий Пронин участвовал в битве на Курской дуге.