Ливневый шторм вновь накроет Крым

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение распространили в Крыму до конца понедельника, синоптики прогнозируют сильные дожди и ветер. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"В ближайшие один-два часа и до конца суток 7-го июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 17-22 м/с", - говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов отложить до улучшения погоды прогулки в горы и лес, не выходить в Черное море, на улице держаться подальше от ветхих строений и не парковать автомобили под деревьями.

Штормовое предупреждение объявлялось в Крыму практически ежедневно с 31 мая. Туристы в соцсетях уже начинают возмущаться, что в курортном регионе в начале июня прохладно и идут ливни.