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Глава Бурятии получил штраф за разведение костра

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в инстаграме, что на майские праздники был оштрафован МЧС за разведение костра.

"Хоть не ходи в отпуск, - посетовал он и добавил, - И ведь ничего не скажешь. Все правильно!"

Судя по опубликованному фото, чиновник собирался жарить мясо на углях.

Глава республики отметил, что в регионе начинается пожароопасный сезон. В конце мая Рослесхоз предупреждал, что северо-запад Бурятии находится в зоне риска раннего наступления пожароопасного сезона.

С января 2021 года в России действуют новые правила противопожарного режима. На территориях частных домовладений и на землях общего пользования населенных пунктов с этого года запрещено разводить костры. Также запрещено использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

Бурятия Алексей Цыденов МЧС Рослесхоз

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