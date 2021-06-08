В пирсинг-салоне в Петербурге нашли два трупа

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге в салоне пирсинга на улице Жуковского 7 июня нашли тела молодых людей без внешних признаков насильственной смерти, сообщил информированный источник "Интерфакса". Умершим было 22 и 23 года.

В обстоятельствах их смерти разбирается полиция. Из салона изъяли полимерные свертки с остатками неизвестного вещества и трубку для курения, сказал собеседник агентства. Вещество отправили на экспертизу.

Четырех приятелей умерших доставили в отдел полиции. На них составили протоколы по ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ), после чего отпустили, добавил источник.

СКР проводит в связи с инцидентом проверку, сообщил собеседник агентства.

Информацией из официальных источников "Интерфакс" не располагает.