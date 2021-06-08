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Привитые в Новосибирске самцы мышей оказались плодовитее невакцинированных

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Учение Института цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск) установили, что процедура вакцинации положительно влияет на репродуктивную систему.

Исследования проводились на лабораторных мышах, которым ставили так называемую "модельную вакцину" – антиген одного из грибов.

"Никаких отрицательных последствий для фертильности (плодовитости) самцов исследователями выявлено не было. Наоборот, в ходе эксперимента от вакцинированных самцов родилось примерно на треть больше потомства, чем от невакцинированных", - говорится в сообщении института.

Отмечается, что это открывает интересные перспективы для обычного животноводства, хотя пока ученые не могут гарантировать, что результаты, полученные на мышах, можно транслировать на коров и свиней со стопроцентным совпадением.

Также установлено, что эмбрионы, зачатые вакцинированными самцами, оказались несколько крупнее, чем у контрольной группы. А мыши заботились о них гораздо тщательнее.

"Следует отметить, что потомки вакцинированных самцов характеризовались большей, чем потомки контрольных самцов, способностью к воспроизводству при высоком риске инфекций. В настоящее время работа в этом направлении продолжается и одна из ее целей – лучше изучить механизмы обнаруженной взаимосвязи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация играла роль высокой вирусной нагрузки, запускающей механизмы популяционной адаптации.

"Этнографические наблюдения давно показали, что народы, проживающие на территории с высоким разнообразием паразитарной нагрузки (включая вирусы и прочие патогены), имеют более высокий уровень рождаемости", - подчеркивает пресс-служба.

Институт цитологии и генетики ИЦиГ Новосибирск

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