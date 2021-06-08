Роспотребнадзор не заметил превышения радиационного фона в Петербурге

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не выявил радиационного загрязнения в Петербурге после того, как в Кузьмоловском городском поселении во Всеволожском районе Ленобласти ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Данные радиационно-гигиенического мониторинга, который проводят учреждения Роспотребнадзора, и результаты непрерывного контроля радиационного фона автоматизированной системой контроля радиационной обстановки превышения уровня радиации в городе не показывают. Радиационный фон и показатели безопасности соответствуют средним многолетним значениям по Петербургу, заявили в управлении.

Ранее во вторник в Кузьмолове ввели режим повышенной готовности из-за возможности радиационного заражения в связи со сменой собственника Радиационного комплекса, ранее входившего в состав ФГУПа "РНЦ "Прикладная химия". Чиновники уверяют, что введение такого режима - исключительно техническое решение, радиационный фон в районе комплекса не превышен, а жителям области ничто не угрожает.

Как пишет региональное издание "47news", режим повышенной готовности ввели на фоне конфликта между чиновниками и руководством градообразующего предприятия РНЦ "Прикладная химия". В 2020 году предприятие изменило форму собственности, однако нерешенным остался вопрос об охране объекта.

АО "Российский научный центр "Прикладная химия" входит в госкорпорацию "Ростех". На его сайте говорится, что он анимается химическими разработками для оборонного и ракетно-космического комплекса. Работает с Роскосмосом, Минобороны, Минпромторгом.