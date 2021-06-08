Режим повышенной готовности ввели в поселке под Петербургом из-за угрозы радиации

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Власти Ленинградской области ввели режим повышенной готовности на территории Кузьмоловского городского поселения, где происходит смена собственника Радиационного комплекса, сообщила "Интерфаксу" помощник заместителя председателя правительства Ленинградской области по безопасности Валерия Иванова во вторник.

Режим действует с 10:00 вторника из-за возможности радиационного заражения и ухудшения экологической обстановки. Поводом стала ситуация на территории Радиационного комплекса, ранее входившего состав ФГУП "РНЦ "Прикладная химия".

"Было заседание комиссии по ЧС, в рамках которой рассматривался вопрос о передаче объекта от одного собственника к другому. Чтобы взять под контроль момент передачи, был введен режим повышенной готовности", - сказала Иванова, не уточнив, кто станет новым собственником Радиационного комплекса.

Она добавила, что на объекте установлены датчики, которые мониторят обстановку. Иванова также сообщила со ссылкой на вице-губернатора Ленинградской области по безопасности Михаила Ильина, что превышения радиационного фона как ранее, так и в настоящее время не фиксируется.

"Никаких угроз населению объект не представляет. В дальнейшем информация в связи с введением режима повышенной готовности будет доводится до населения ежедневно", - процитировала она Ильина.

Как пишут местные СМИ, причиной введения режима повышенной готовности стал конфликт между чиновниками и руководством градообразующего предприятия - ФГУП "РНЦ Прикладная химия". В 2020 году предприятие изменило форму собственности, однако нерешенным остался вопрос, кто будет охранять объект.

АО "Российский научный центр "Прикладная химия" входит в госкорпорацию "Ростех". Согласно информации на официальном сайте центра, он занимается химическими разработками для оборонного и ракетно-космического комплекса. Работает с Роскосмосом, Минобороны РФ, Минпромторгом РФ.