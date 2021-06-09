Принят закон о контроле за денежными переводами из ряда стран с 1 октября

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В составе законопроекта № 1165650-7 о тотальном запрете сотрудничать с нежелательными для России иностранными НПО, принята поправка о введении обязательного контроля Росфинмониторинга над денежными переводами в Россию из определенных стран.

Поправки о контроле за переводами внесли в законопроект перед вторым чтением.

Закон даст Росфинмониторингу право по согласованию с Банком России составить список иностранных государств, денежные переводы из которых в адрес российских граждан и компаний с 1 октября 2021 года подпадут под обязательный контроль службы вне зависимости от суммы перевода. Норма не распространяется на переводы в адрес российских банков.

Список стран будет в ограниченном доступе, банкам его направят через личные кабинеты. Норма не распространяется на заграничные переводы в адрес российских кредитных организаций.

"Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом", - говорится в поправках.

Ранее депутаты уже принимали закон, по которому обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции по снятию наличных с банковских карт, эмитированных иностранным банком, норма заработала с июня 2019 года.

Сейчас по закону обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тысяч рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии.