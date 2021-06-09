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База отдыха загорелась в популярном у туристов поселке на берегу Байкала

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел в среду на базе отдыха "Ангарская волна" в поселке Листвянка на берегу озера Байкал в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Горит второй этаж по всей площади, есть угроза распространения. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожарные работают по повышенному номеру сложности. На место выехали шесть единиц техники и 19 человек.

Сообщение о пожаре поступило в 18:20 (13:20 по Москве), сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Поселок Листвянка расположен на берегу Байкала по правую сторону истока реки Ангары в 64 км от Иркутска. Население – около 2 тыс. человек. Традиционно является одним из излюбленных мест отдыха иркутян и туристов. Из Листвянки начинается большинство туристических маршрутов по Байкалу как водных, так и наземных, поэтому поселок называют "Ворота Байкала".

Байкал Иркутская область

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