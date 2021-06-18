Режим ЧС введут в еще одном районе Якутии из-за лесных пожаров

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации будет введен на территории Сунтарского района Якутии в связи с лесными пожарами, сообщает в пятницу пресс-служба главы и правительства республики.

"(...) Объявить режим чрезвычайной ситуации на территории Сунтарского района для привлечения на тушение пожаров дополнительных сил", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории района зафиксирован большой лесной пожар в 5 км от села Хоро. "За ночь очаг практически локализован. Туда стянуты все имеющиеся силы. Работы по тушению продолжаются", - отмечается в сообщении. По данным Минэкологии Якутии, всего на территории региона тушат 12 лесных пожаров на площади более 16,5 тыс. га.

Ранее сообщалось, что на территории десяти районов Якутии введен особый противопожарный режим. В Томпонском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах объявлен режим ЧС.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.