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Двое екатеринбуржцев осуждены за фиктивные экзамены для мигрантов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Железнодорожный суд назначил двум горожанам условные сроки за организацию для мигрантов фиктивных экзаменов по русскому языку, российской истории и законодательству. Об этом сообщили в УФСБ по Свердловской области.

По версии следствия, подсудимые еще до экзамена иностранцам гарантировали положительный результат и заранее давали заучить правильные ответы на тест говорения. Во время испытаний им диктовали правильные ответы с помощью мобильного телефона и скрытого наушника. Всего они с 2015 по 2019 год организовали на территории города незаконное пребывание более чем 500 иностранцев, выдавая им сертификаты о сдаче экзамена.

Подсудимые признаны виновными по п."а" ч.2 ст.322.1 УК ("Организация незаконной миграции"). Они получили по два года условно и оштрафованы один на 80 тысяч рублей, второй - на 40 тысяч рублей.

Екатеринбург ФСБ Железнодорожный суд

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