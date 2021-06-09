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Пилот легкомоторного самолета пострадал при жесткой посадке в Ростовской области

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Пролетарском районе Ростовской области, есть пострадавший. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, около 21:00 поступила информация о жесткой посадке в поле под хутором Уютный Пролетарского района самолета "Х-32 Бекас".

Пилот получил травмы и госпитализирован в Пролетарскую центральную районную больницу. У него закрытая черепно-мозговая травма, возможно, переломы.

Источник отметил, что самолет направлялся из Орловского района Ростовской области в город Тихорецк Краснодарского края.

Ростовская область

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