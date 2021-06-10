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Пять пострадавших в ДТП в Свердловской области в тяжелом состоянии

Все погибшие и пострадавшие - сотрудники предприятия "Росатома"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Часть пострадавших в ДТП со служебным автобусом в городе Лесном Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил "Интерфаксу" начальник Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Центральная медико-санитарная часть №91 Федерального медико-биологического агентства" Виктор Мишуков. Пять пострадавших госпитализированы санавиацией в тяжелом состоянии, уточнили в службе скорой помощи.

По словам Мишукова, в настоящее время идет диагностирование состояния пострадавших, всем будет проведена компьютерная томография. Он добавил, что все пострадавшие - взрослые.

Все пострадавшие в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесном Свердловской области являются сотрудниками ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" (входит в "Росатом"), заявили "Интерфаксу" на предприятии. Там сообщают о шести погибших и девяти пострадавших.

В региональном управлении ГИБДД сообщили "Интерфаксу", что все погибшие и пострадавшие в ДТП были пешеходами. Авария произошла на спуске с горы, когда автобус Нижнетуринского автотранспортного предприятия (АТП) естественным образом набрал скорость, но затормозить не смог. Всего в автобусе находилось 48 человек.

Меньше месяца назад автобус того Нижнетуринского АТП уже попадал в аварию в Лесном, тогда пострадали пять человек.

Утром в четверг служебный автобус, съехав с горы, врезался в остановку, где стояли рабочие. В результате шесть человек погибли, 15 пострадали. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.

Свердловская область Лесной

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