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Госпитализирован водитель автобуса, сбивший людей под Екатеринбургом

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Водитель автобуса, который, по предварительным данным, в четверг сбил рабочих на территории предприятия в Лесном (Свердловская область), находится в больнице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

"Водитель - живой, доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства.

Утром в четверг у автобуса, перевозившего рабочих на местное предприятие в городе Лесном, по предварительной информации руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, отказали тормоза, он с горы протаранил ворота предприятия и сбил находившихся на остановке людей, чья смена уже закончилась. Погибли шесть человек, еще 15 пострадали, их доставили в больницу.

По данным регионального управления ГИБДД, в аварии пострадали пятеро пешеходов, двое получили тяжелые травмы.

Между тем, по информации пресс-службы ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" (входит в "Росатом"), в ДТП погибли шесть человек, девять получили различные травмы. Все погибшие и пострадавшие являются работниками предприятия.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Минздраву региона оказать всю необходимую помощь центральной медсанчасти, работающей в городе Лесном. Пострадавших планируется госпитализировать в областные учреждения.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, ГИБДД и СКР. Также проверку проводит прокуратура.

Свердловская область СКР Лесной

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