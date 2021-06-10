Поиск

Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата

Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Москва в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

10 июня временный поверенный в делах Республики Северная Македония в РФ Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД РФ. Там ей вручили ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

Как отмечается, эта мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье. МИД РФ назвал то решение "ничем не мотивированным". Москва обещала рассмотреть возможность ответных мер на высылку российского дипломата из страны.

Хроника 15 апреля – 10 июня 2021 годаДипломатическое противостояние
Северная Македония РФ

Новости по теме

Новости

Сын экс-спикера парламента Дагестана задержан за избиение депутата

СК попросил арестовать блогера Хованского за призывы к терроризму

В Сочи ограничат скорость электросамокатов до 10 км/ч

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ впервые с марта превысил 11,6 тыс.

Суточный COVID-прирост в РФ впервые с марта превысил 11,6 тыс.

Россия начала крупнейшие со времен СССР учения в Тихом океане

Россия начала крупнейшие со времен СССР учения в Тихом океане

Бизнесмена из ЯНАО заподозрили в многомиллионном уклонении от налогов

Следователи ищут человека, опубликовавшего песню блогера Хованского

Дело возбудили в Свердловской области после гибели 6 человек в ДТП с автобусом

Дело возбудили в Свердловской области после гибели 6 человек в ДТП с автобусом

Tele2 запустила первую в России тестовую зону 5G в метро

Tele2 запустила первую в России тестовую зону 5G в метро

Пять пострадавших в ДТП в Свердловской области в тяжелом состоянии

Пять пострадавших в ДТП в Свердловской области в тяжелом состоянии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');