Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Москва в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

10 июня временный поверенный в делах Республики Северная Македония в РФ Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД РФ. Там ей вручили ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

Как отмечается, эта мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье. МИД РФ назвал то решение "ничем не мотивированным". Москва обещала рассмотреть возможность ответных мер на высылку российского дипломата из страны.