Выпуск стратегически важных лекарств по полному циклу обещали нарастить до 80%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Через три-четыре года порядка 65% стратегически важных лекарств будет производиться в России по полному циклу, к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 80%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минпромторга в четверг.

"В 2020 году мы обновили перечень стратегически важных для страны лекарственных препаратов, производство которых обеспечено на территории РФ по полному циклу. Мы определили их количество – 215. К середине 2020-х годов, то есть 2024-2025 годы, мы должны обеспечить от этого количества 65% производства по полному циклу. К 2030 году это должны быть уже 80% по полному циклу", - сказала Голикова.

Вице-премьер уточнила, что под этими лекарствами подразумеваются, в основном, обезболивающие, сердечно-сосудистые, онкологические препараты.

"Они востребованы и сегодня предопределяют и заболеваемость, и смертность в РФ по этим заболеваниям. Они (заболевания) являются, как вы знаете, ведущими в структуре смертности в России", - отметила вице-премьер.

По ее словам, в производстве этих препаратов важны темпы.

"Такие препараты, как сердечно-сосудистые или онкологические, это всегда длительные циклы доклинических, клинических и пострегистрационных исследований, но наша работа с вакцинами показала, что мы умеем, можем и должны. И мы должны максимально снизить зависимость нашей страны от импорта сюда и иностранных фармацевтических субстанций, и готовых лекарственных форм", - сказала Голикова.