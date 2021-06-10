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Подросток без прав на мотоцикле сбил ребенка в Ростовской области

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Четырехлетняя девочка в Донецке (Ростовская область) попала под колеса мотоцикла, которым управлял 14-летний подросток.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, подросток управлял мотоциклом (категория А), который ему купила мать, оформив на себя.

У него не было прав на управление мотоциклом.

Он наехал на четырехлетнюю девочку, которая находилась на обочине. Она госпитализирована.

Материалы в отношении подростка направлены в подразделение по делам несовершеннолетних. В отношении матери нарушителя собран административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.

Ростовская область

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